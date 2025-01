Universidades dos EUA alertam estudantes estrangeiros para retornarem antes da posse de Trump

Também há relatos divulgados nas redes sociais com casos similares na Faculdade de Direito da Universidade de Nova York (NYU) e na Universidade Estadual do Oregon (OSU) . A Universidade de Massachussets Amherst publicou uma nota em seu site sugerindo o retorno dos estudantes:

Dado que uma nova administração presidencial pode aprovar novas políticas no seu primeiro dia de mandato (20 de janeiro), e com base na experiência anterior com proibições de viagens que foram decretadas na primeira administração Trump em 2017, o Gabinete de Assuntos Globais está a tomar esta decisão. aconselhamento com muita cautela para evitar qualquer possível interrupção de viagens para membros de nossa comunidade internacional.