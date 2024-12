Dias antes do acidente aéreo de Gramado, The New York Times viajou pelo interior do RS

Reprodução da reportagem publicada pelo jornal americano. The New York Times / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Dias antes do grave acidente aéreo de Gramado, que deixou 10 mortos da família Galeazzi, um dos mais tradicionais e importantes jornais do mundo, o americano The New York Times, divulgou uma extensa reportagem de uma incursão realizada pela sua equipe pelo interior do Rio Grande do Sul. Entre os locais visitados: Gramado, Antônio Prado, Garibaldi, Teutônia, Lajeado e Coronel Pilar.

Na reportagem, o jornal escreveu que buscou "explorar a herança italiana e alemã do Rio Grande do Sul, o Estado mais ao sul do Brasil, para maximizar a culinária dos imigrantes, vinícolas desconhecidas e vilas com charmosos edifícios de madeira".

Destaque da reportagem para o Natal Luz, de Gramado. The New York Times / Reprodução

Um destaque especial ficou para o Natal de Gramado, que, nas palavras do repórter Seth Kugel que mora no Brasil, lembra "uma cidade de esqui alpina, enfeitada com estátuas de Papai Noel e enormes bastões de doces". Destaque também para a "graspa", bebida alcoólica de origem italiana que o autor bebeu durante a viagem e a famosa música dos imigrantes "Mérica Mérica".

O autor, que contou com fotos de Gabriela Portilho, também destacou a reconstrução de algumas cidades que foram fortemente afetadas pela enchente de maio. "Achei a área próspera e em grande parte segura, embora ainda esteja a recuperar das cheias de Maio, com a construção de estradas em curso a exigir por vezes atrasos e desvios".

