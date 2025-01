A visita de Jimmy Carter ao Brasil em 1978 e a tentativa de pressionar o governo contra a ditadura militar

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Histórico membro do partido Democrata, o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter faleceu aos 100 anos neste domingo (29 ). Ele liderou os EUA entre 1977 e 1981 e visitou o Brasil algumas vezes. A primeira, em 29 de março de 1978, foi durante o governo de Ernesto Geisel em meio a ditadura militar.

Carter era conhecido pela defesa dos direitos humanos diante das ditaduras que assolavam vários países da América do Sul. Um ano antes, a primeira-dama Rosalynn Carter visitou o Brasil e se encontrou com defensores da pauta, como o cardeal dom Paulo Evaristo Arns.

Jornais da época, como o Estadão , publicaram que a visita do presidente americano frustrou as expectativas dos brasileiros :

No País, a expectativa de que Carter demonstrasse uma posição firme frente às violações aos direitos humanos, cometidas pelo regime militar, foi frustrada. Enquanto a sociedade brasileira esperava do presidente americano - um democrata, ex- missionário que construiu sua imagem política em torno de uma retórica pacifista e conciliadora - uma posição crítica e reprovadora dos métodos utilizados pelos militares, provou o gosto amargo da Realpolitik de Carter. - Escreveu o Estadão em 30 de março de 1978.