Após oito meses, Unicef encerra atividades de assistência a atingidos pela enchente

Após oito meses de atuação no Rio Grande do Sul, o Unicef, braço da ONU para a defesa de direitos e do bem-estar de crianças e adolescentes, encerrou etapas de suas atividades de atenção aos atingidos pela enchente nesta terça-feira (31). Entre as atividades, a entidade priorizou três focos: ações de suporte imediato, de médio prazo e de aprendizados, ou seja, de longo prazo.