Bancada do PT acusa Melo de "apologia à ditadura" e levará o caso ao Ministério Público

A bancada do PT na Câmara de Porto Alegre decidiu no início da noite desta quarta-feira encaminhar representação ao Ministério Público Federal contra o prefeito Sebastião Melo , por causa de um trecho do discurso de posse. Os petistas acusam o prefeito de fazer “ apologia da ditadura militar , o que é crime”.

— Lutei muito por democracia, e acho que é o pior dos regimes exceto os outros. Mas a jovem democracia brasileira, no momento de posse do prefeito da Capital mais democrática de todas as capitais brasileiras, eu preciso falar um pouquinho disso. Porque, para mim, forjado na luta popular, forjado na luta democrática e na luta advocatícia, a liberdade de expressão é o que há de mais caro na vida de um país. Eu quero que desta tribuna, e das 6 mil casas legislativas municipais, do Congresso Nacional, quando um parlamentar ou qualquer do povo diga "eu defendo a ditadura", ele não pode ser processado por isso, porque isto é liberdade de expressão — bradou Melo, que completa: