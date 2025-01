Sebastião Melo já definiu o primeiro ato do novo mandato

Prefeito reeleito percorrerá comunidades na região do bairro Glória no segundo dia de governo.

Lançado em 2021, a prefeitura já realizou 42 edições do Mais Comunidade desde então, com visitas em 96 localidades da Capital.

O programa é organizado pela Secretaria de Governança Local, chefiada por Cássio Trogildo — mantido no cargo para o segundo governo Melo —, que é quem coordena as 17 subprefeituras de Porto Alegre e é responsável pelas articulações com conselheiros do Orçamento Participativo.