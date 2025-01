Com pai ex-prefeito de exemplo, Glaucia Schumacher é empossada em Lajeado com objetivo de dar continuidade ao governo

Glaucia recebeu prato com Oração da Serenidade, e posou ao lado do pai e Marcelo Caumo (D). Leandro Fernandes / Prefeitura de Lajeado / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Eleita para dar continuidade à gestão de Marcelo Caumo em Lajeado, Glaucia Schumacher (PP) foi empossada na última segunda-feira (30). Durante a transferência do cargo, no gabinete do prefeito, Glaucia esteve acompanhada do pai, Claudio Pedro Schumacher, que comandou a cidade por três mandatos, entre 1989 e 2004.

Vice-prefeita desde 2020, Glaucia mantém o Progressistas no poder da principal cidade do Vale do Taquari. Com o desafio de dar sequência às ações de reconstrução na região, extremamente atingida pela enchente histórica de maio de 2024, e manter o papel de liderança regional adotado por Caumo, a agora prefeita quer usar o pai de exemplo para a gestão.

— Meu pai sempre foi um exemplo na política, e ter a oportunidade de ocupar esta posição é motivo de muito orgulho. Darei sequência ao trabalho que fiz com Marcelo, com o desafio de seguir fazendo de Lajeado uma referência de crescimento, desenvolvimento e inovação, características que vêm nos destacando nos últimos anos no cenário estadual. Lajeado é uma cidade pujante, que cresce a olhos vistos, e o poder público deve trabalhar para transformar este crescimento em qualidade de vida, algo que sempre tivemos — declarou Glaucia.