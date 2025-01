Melo confirma Fernando Ritter na Saúde e anuncia Ana Pellini na Fazenda

Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Ana Pellini é uma das técnicas mais versáteis da administração pública. Funcionária aposentada da Secretaria da Fazenda do Estado, estava na Secretaria de Parcerias, que agora será ocupada por Giuseppe Riesgo (Novo).

Antes, em diferentes governos, foi presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e secretária estadual do Meio Ambiente, diretora-geral da Secretaria de Segurança Pública, diretora-geral do Tribunal de Justiça do Estado, secretária-geral de governo, secretária-executiva do Ministério do Meio Ambiente e secretária-executiva do Ministério da Cidadania.