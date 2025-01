Missa de sétimo dia de Collares será dia 1º na Catedral Metropolitana

Collares foi velado no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini em 24 de dezembro.

A missa de sétimo dia do ex-governador Alceu Collares será celebrada nesta quarta-feira (1º), às 18h, na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. A celebração ocorre no mesmo horário da posse do prefeito Sebastião Melo e de seus secretários, na Usina do Gasômetro, o que explicará a provável ausência de políticos que estiveram no velório do ex-governador.