Dólar hoje: acompanhe o valor da cotação ao vivo

Escalada do dólar teve início em novembro. Valor deve se manter na casa de R$ 6. Valter Campanato / Agência Brasil

O dólar abriu em baixa nesta sexta-feira (3), cotado a R$ 6,15. No primeiro pregão de 2025, na quinta-feira (2), a moeda norte-americana fechou em baixa de 0,28%, cotado a R$ 6,162, após ter atingido R$ 6,22 ao longo do dia.

O crescimento em 2024 também é o maior desde 2020, primeiro ano da pandemia global de covid-19. Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou como "corretas" as intervenções do Banco Central (BC) no mercado de câmbio.

— O câmbio não é fixo no Brasil, o dólar neste ano de 2024 termina muito forte no mundo todo. Mas penso que as intervenções do Banco Central foram corretas no sentido de dar liquidez para quem eventualmente estava fazendo remessa, enquanto o mercado processava informações a respeito das medidas fiscais — afirmou.

A escalada a patamares históricos teve início no fim de novembro, quando o dólar chegou à marca dos R$ 6 pela primeira vez. O pico respondeu à declaração de Haddad, que anunciou isenção no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Dólar comercial: R$ 6,18

Máxima dólar comercial: R$ 6,19

Projeção para 2025

De acordo com especialistas, boa parte dos fatores que levaram ao crescimento do dólar no ano passado devem se manter em 2025. Em sua maioria, acreditam que a cotação da moeda deve se estabilizar neste patamar mais elevado, mas projetam pelo menos uma leve queda no valor nominal.