Lehecka conquista título em Brisbane após abandono de algoz de Djokovic

O tenista tcheco Jiri Lehecka conquistou seu segundo título neste domingo (5), depois que seu adversário na final do Torneio de Brisbane, o norte-americano Reilly Opelka, abandonou a partida com uma contusão nas costas.

Lehecka, 28º do ranking mundial, liderava o placar por 4 games a 1, quando as condições físicas forçaram Opelka a deixar o jogo.

Opelka ficou dois anos afastado das quadras devido a um tumor benigno e uma lesão no punho. Ele ocupa apenas a 293ª posição do ranking da ATP e na sua campanha em Brisbane foi responsável pela eliminação do sérvio Novak Djokovic.

Semana de viradas em Hong Kong

O francês Alexandre Muller venceu o japonês Kei Nishikori por 2 a 1 (2/6, 6/1 e 6/3) na final do Torneio de Hong Kong e conquistou seu primeiro título no circuito da ATP.

Com a virada na final sobre o ex-número quatro do mundo, Muller se tornou apenas o terceiro homem na Era Aberta (o profissionalismo no tênis, a partir de 1968) a conquistar um título ATP tendo perdido o set de abertura em todas as partidas que disputou.