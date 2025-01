João Fonseca é campeão do Challenger de Camberra e se aproxima do Top 100

João Fonseca venceu o segundo torneio Challenger da carreira. Divulgação / Tennis Australia

João Fonseca iniciou 2025 como terminou 2024. O brasileiro venceu, na madrugada deste sábado (4), o norte-americano Ethan Quinn, de 20 anos e 202º do ranking mundial, por 2 a 0, com um duplo 6/4 em uma hora e 12 minutos de partida, e se sagrou campeão do Challenger de Camberra, na Austrália.

Esta foi a segunda conquista consecutiva do brasileiro de 18 anos, que em dezembro faturou o ATP Next Gen, torneio disputado pelos oito melhores jogadores sub-20 da temporada. Agora, Fonseca tem uma série de 10 jogos sem derrota.

O título na Austrália foi o segundo Challenger vencido pelo carioca, que venceu o primeiro torneio em Lexington, nos Estados Unidos, em agosto de 2024.

A campanha em Camberra ainda irá colocar o campeão júnior do US Open de 2023 perto do grupo dos cem melhores do mundo. Atual 145º da classificação da ATP, ele vai saltar para o 113º lugar com os 125 pontos conquistados nesta primeira semana da temporada e ficar a apenas 77 pontos de entrar no Top 100.

Em Camberra, João Fonseca venceu os cinco jogos que disputou e não perdeu um set sequer. Dos 90 games disputados, o brasileiro venceu 61. A vitória ainda rendeu um premiação de US$ 28.400 (R$ 175,6 mil).

Como foi a decisão do Challenger de Camberra

O jogo diante de Ethan Quinn reunia dois invictos. Se o brasileiro não perdia há nove partidas, o americano acumulava uma série de 11, incluindo o título do Challenger de Champaing (EUA), em novembro do ano passado.

Mas novamente João Fonseca foi dominante. Com um poderoso saque, ele não enfrentou break-points durante o primeiro set e perdeu apenas quatro pontos em seus games de serviço. O americano, com dificuldades, seguia confirmando o serviço e liderava por 4/3, quando o brasileiro manteve o saque e iniciou uma sequência de 12 dos últimos 14 pontos, incluindo uma quebra em 5/4, para sacar e fechar a parcial por 6/4.