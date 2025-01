Marca no rosto de Adriana após agressão sofrida em Porto.

A influenciadora Adriana Müller, esposa do ex-jogador do Grêmio Lincoln, que atuou no Bragantino na última temporada, afirmou ter sido vítima de agressão e xenofobia na cidade de Porto, em Portugal. Ela utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (3) para relatar o ocorrido.