Dirigente do Cruzeiro confirma proposta do Grêmio por Marlon, mas descarta negociação: "Não temos interesse"

Um dos alvos do Grêmio para 2025 não deve se confirmar em reforço. Em entrevista ao programa Domingo Esporte Show, o diretor-executivo Paulo Pelaipe afirmou que o Cruzeiro não negociará Marlon com o Tricolor.

— Houve uma procura, uma proposta muito baixa em relação ao futebol brasileiro. Não temos interesse em negociar o Marlon. Ele é titular com Fernando Diniz. Não temos a intenção de nos desfazer do Marlon, que é um jogador que contamos. O Grêmio conversou, fez uma proposta — comentou Pelaipe.

A lateral-esquerda é uma das prioridades do Grêmio para 2025. Reinaldo, titular da posição entre 2023 e 2024, deixou o clube ao fim da última temporada e acertou com o Mirassol para este ano. No momento, Mayk é o único jogador da posição com contrato com o Tricolor.