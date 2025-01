Alemanha: voos e conexões de trem são cancelados por conta da neve

A Alemanha também está sofrendo com neve e o gelo em meio à onda invernal na Europa. O aeroporto de Frankfurt cancelou 120 voos planejados para este domingo, 5, de acordo com a assessoria de imprensa da Fraport. No aeroporto de Munique, apenas uma pista estava aberta enquanto outra estava sendo limpa.

Além disso, em Frankfurt, as conexões de trem de longa distância operaram com irregularidades. No estado de Baden-Wuerttemberg, oito pessoas ficaram feridas após um ônibus derrapar na estrada perto da cidade de Hemmingen.