Grêmio encaminha contratação do novo preparador de goleiros

Profissional gaúcho já trabalhou nas categorias de base da Seleção.

Em breve, o Grêmio deve anunciar o seu novo preparador de goleiros: o gaúcho Mateus Famer. As conversas com o profissional evoluíram e o Tricolor pretende fazer a oficialização nos próximos dias, já que a pré-temporada começa no dia 8 de janeiro.

O colunista Eduardo Gabardo já havia antecipado que o nome de Famer era o favorito para assumir a função. A reportagem de Zero Hora apurou que o profissional, inclusive, já pediu o desligamento no Vasco.

Mateus Famer estava exercendo a função de auxiliar na preparação de goleiros do Vasco até junho de 2024, quando foi efetivado ao cargo de preparador. Antes, trabalhou no time sub-20 do Cruzeiro e depois no grupo principal, que conquistou a Série B de 2022.

Famer também teve passagem pelas categorias de base do Grêmio e da Seleção Brasileira. Pela Amarelinha, conquistou títulos como a Copa do Mundo sub-17, em 2019, e o Campeonato Sul-Americano, também pelo sub-17, em 2023.

