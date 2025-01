O favorito para ser o novo preparador de goleiros do Grêmio

Mateus Famer trabalhou no Vasco em 2024. Vasco / Divulgação

O Grêmio já tem um nome encaminhado para assumir a função de preparador de goleiros do time principal em 2025. Trata-se do gaúcho Mateus Famer, que já trabalhou nesta mesma função nas categorias de base do Tricolor na década passada.

O profissional, que deve ser oficializado em breve como mais um membro da comissão técnica de Gustavo Quinteros no Grêmio, estava no Vasco na última temporada. Antes disso, atuava no Cruzeiro, onde foi campeão da Série B de 2022.

Seu trabalho ganhou notoriedade categorias inferiores da Seleção Brasileira. Pela Amarelinha, Famer conquistou títulos como a Copa do Mundo sub-17, em 2019, e o Campeonato Sul-Americano, também pelo sub-17, em 2023.

Colaboração: Leonardo Bender