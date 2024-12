O que Gustavo Quinteros falou para a direção do Grêmio sobre o Atlético-MG

Após o surgimento da notícia de um suposto interesse do Atlético-MG na contratação de Gustavo Quinteros, os dirigentes do Grêmio perguntaram para o técnico se a informação era verdadeira .

E receberam de Quinteros uma resposta negativa. O técnico disse que não tem negociação com o Atlético-MG e reafirmou a sua palavra de que vai treinar o Grêmio, com quem tem pré-contrato assinado para 2025.

A explicação para a demora no anúncio oficial tem origem em um pedido feito pelo próprio técnico, que revelou ter a necessidade de ainda resolver algumas questões contratuais da sua saída do Veléz Sarsfield, com o objetivo de manter uma boa relação com o clube argentino.