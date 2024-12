Movimento nas estradas gaúchas rumo ao Litoral segue intenso no feriadão

No período da manhã o fluxo foi de maior intensidade.

O sábado (28) é de movimento intenso nas estradas gaúchas rumo ao Litoral no feriadão de Ano-Novo, seguindo o ritmo da sexta-feira (27) . Apesar disso, o trânsito flui bem no início da noite.

Às 19h, mais de 50 mil veículos já haviam passado pela freeway. A manhã foi o período de fluxo mais intenso na rodovia. Antes das 7h, os motoristas que saíam de Porto Alegre já enfrentavam lentidão em razão de um carro que pegou fogo no Km 71, causando bloqueio de duas pistas.

Além disso, trechos próximos aos pedágios de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha registraram congestionamento em diversos momentos. Os motoristas chegaram a enfrentar lentidão por cerca de 40 quilômetros da freeway no final da manhã: o tradicional arranca e para começava justamente na cobrança em Gravataí e se estendia até a praça de Santo Antônio da Patrulha. Já no início da tarde, a movimentação começou a reduzir.

Outras rodovias também registram movimento intenso neste sábado. A RS-040 chegou a apresentar congestionamento de seis quilômetros após o pedágio de Viamão no final da manhã.

Na chegada ao Litoral Norte, os motoristas também enfrentaram desafios. Um dos trechos mais congestionados foi o entroncamento da Estrada do Mar com a Interpraias, com registro de lentidão em diversos momentos.