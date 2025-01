Eleito melhor do mundo, Vini Jr recebe homenagem com foto na fachada da CBF

O atacante Vini Jr foi homenageado neste domingo pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por ter sido eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. A fachada da sede da entidade apresenta a foto do atacante do Real Madrid e da seleção brasileira e o troféu da principal honraria individual, concedida ao atleta em cerimônia do FIFA The Best, em Doha, no Catar. Além da imagem foi colocada também a inscrição "O melhor do mundo é nosso".