Gabigol é anunciado pelo Cruzeiro minutos após a virada para 2025

Gabigol agora é da Raposa. Arte Cruzeiro / Divulgação Cruzeiro

Gabigol é oficialmente do Cruzeiro. O clube mineiro anunciou a contratação do atacante de 28 anos, minutos após a virada para 2025, logo após o fim do contrato do jogador com o Flamengo.

Em vídeos publicados no X (antigo Twitter) e no YouTube, Gabigol também anunciou o novo clube, com trilha sonora do cruzeirense Milton Nascimento. O acerto entre a equipe e o jogador se tornou conhecido após o próprio atacante falar que deixaria o Flamengo, logo depois de vencer o título da Copa do Brasil.

— Essa foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, recíproco. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam. Poder me despedir da torcida e dos meus colegas — revelou na época.

O então vice-presidente do clube, Marcos Braz, também citou a equipe mineira como destino do craque.

Entretanto, ele ainda não podia ser anunciado, já que o contrato com o Flamengo permanecia em vigor até o último dia de 2024. Desde então, o Santos foi outra equipe que procurou o atacante. Também houve propostas de fora do Brasil. O atacante negou qualquer acerto no período.

A virada do ano confirmou que Gabigol manteve a alternativa que já tinha escolhido quando anunciou a saída do Flamengo.

A diretoria do clube mineiro tende a entregar ao técnico Fernando Diniz uma fórmula parecida à que gerou sucesso em campo para o Fluminense durante um ano. Para o ataque, já foram anunciados Dudu, 32, ex-Palmeiras, e o franco-congolês Yannick Bolasie, 35, ex-Criciúma. Com a maior parte da carreira construída na Inglaterra, onde defendeu Crystal Palace, Everton e Aston Villa, Bolasie está empolgado para trabalhar com o técnico brasileiro.

Além disso, o elenco já conta com veteranos de peso em seu elenco, caso do goleiro Cássio, que chegou após encerrar ciclo de 12 anos no Corinthians. Aos 37 anos, o ídolo do time do Parque São Jorge pode ganhar a companhia de outro nome importante da história alvinegra, o lateral-direito Fagner, 35, que tem contrato com o clube paulista até 2026, mas negocia um empréstimo à equipe cruzeirense.

Fora os nomes mais pesados, a diretoria mineira fez algumas apostas, como o meia Rodriguinho, 21, do América-MG e o volante Christian, 23, do Athletico-PR.