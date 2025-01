Ex-jogador gaúcho relembra como foi ter sido treinado por Quinteros, novo técnico do Grêmio: "Bom domínio do vestiário"

Quinteros comandou Coracini na Bolívia em seu primeiro trabalho na casamata. DOUGLAS MAGNO / AFP

Gustavo Quinteros, novo técnico do Grêmio, treinou poucos brasileiros em sua carreira até aqui. Nesta seleta lista está o gaúcho Daniel Coracini, que foi comandado pelo treinador gremista em meados dos anos 2000, no Blooming, da Bolívia. Nesta semana, o ex-jogador participou do programa Esporte & Cia, da Rádio Gaúcha, e contou os bastidores da relação com o técnico e relembrou do período em que trabalharam juntos.

Pelas cores do Blooming, eles chegaram a ser campeões em 2005, o primeiro título do então promissor técnico Gustavo Quinteros — que estava em seu primeiro trabalho na carreira. Fato este que Coracini relembra com orgulho.

— Ele deve ter evoluído nesse período todo, já teve grandes trabalhos na sua carreira. Mas a essência da pessoa não muda. Aquele era o primeiro trabalho dele como treinador e logo de cara fomos campeão. Naquele momento era uma pessoa que tinha um bom domínio do vestiário e admiração dos atletas, era um cara bastante sério e justo nas decisões — contou Coracini, que, lembrando das questões táticas daquele time, completou:

— Eu lembro que a nossa equipe era bem equilibrada. Defensivamente era muito forte, mas ele também gostava da ofensividade. Eu jogava como um primeiro volante, mais centralizado. A gente jogava praticamente num 4-3-3.

Ao ser questionado sobre as características comportamentais do treinador, o ex-volante gaúcho respondeu que Quinteros tem uma personalidade mais "séria" e voltou a destacar o conhecimento tático dele:

— Na época ele era uma pessoa mais séria, mais reservada. Mas foi um dos treinadores que mais me chamou atenção na parte tática. Ele era muito bom nisso. Acredito que com a evolução e todos esses anos aí, deve ter melhorado ainda mais. Acho que essa é uma característica que ele vai certamente aplicar na equipe do Grêmio, que vai ser uma equipe muito forte taticamente.

