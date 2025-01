Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Quando os planos são feitos em silêncio, sem conversar com ninguém, parecem mais perfeitos do que verdadeiramente são. Por mais que você queira manter seus planos em sigilo, é preciso conversar com alguém a respeito.