"Infraestrutura é, sem dúvida, um dos focos desta gestão", afirma Pedro Almeida, prefeito reeleito de Passo Fundo

Aos 47 anos, Pedro Almeida (PSD) permanece no comando da prefeitura de Passo Fundo. Michel Sanderi / PMPF/Divulgação

Reeleito no pleito de 2024 com 42,66% dos votos, o prefeito Pedro Almeida (PSD), concedeu entrevista para GZH Passo Fundo nesta terça-feira (7). O político fez uma avaliação da última gestão na prefeitura, comentou sobre a escolha dos novos secretários e falou sobre o que pretende priorizar em 2025 e ao longo do novo mandato. Com uma primeira gestão marcada pela pandemia, o prefeito aponta que projetos de infraestrutura acabaram não avançando — o que ele pretende concretizar agora.

— Alguns projetos de infraestrutura acabaram adiados para que pudéssemos empregar força total no combate à covid-19, na vacinação. Depois, o foco na retomada do desenvolvimento econômico, na geração de empregos. A infraestrutura é, sem dúvida, um dos focos desta gestão — destaca.

Dentre as prioridades do governo, está a construção de trevos de acesso à cidade. Duas obras devem iniciar ainda no primeiro semestre, segundo o prefeito. Os trabalhos envolvem o trevo do Gran Palazzo, na RS-324, e o acesso ao trevo do De Carli, na BR-285.

— Essas obras vão ajudar muito a questão da infraestrutura. Temos também o trevo da Roselândia, que está com o projeto sendo elaborado por empresários para, depois de concluído, o município poder preparar a licitação. Outros grandes projetos, dos trevos da Santa Marta e da Caravela, estão com o governo do Estado. O município já se comprometeu a fazer estas obras. Irei tratar disso junto ao governo do Estado já nesta semana — disse.

Além disso, Almeida fala em seguir na qualificação da saúde e destacou projetos entregues nos últimos anos, como a emergência do Hospital Municipal e Hospital Dia da Criança. Na área da educação e capacitação profissional, o político considera a Escola das Profissões um acerto, ao qualificar a mão de obra e incentivar a empregabilidade. Outro objetivo é expandir as escolas de turno integral, que atualmente atendem 1,5 mil alunos da rede municipal.

Equipe de governo

Em 27 de dezembro, a composição do governo ficou completa com o anúncio do novo secretário da Saúde. São 24 nomes que ficarão responsáveis pelas pastas do Executivo. Dentre permanências e mudanças, Almeida diz que o "viés técnico" foi priorizado na montagem da equipe de governo.

Outra escolha que gerou repercussão foi a do vice-prefeito Volnei Ceolin (MDB). Com longa carreira na segurança pública, mas estreante na política, o ex-comandante da Brigada Militar ingressou na chapa após convite do prefeito.

— O coronel Ceolin tem uma vasta experiência dentro da segurança pública. Ele já está fazendo uma conexão direta com o comando geral da Brigada Militar e, junto com o secretário municipal Tadeu Trindade, vai atuar nas áreas mais estratégicas. Especialmente na relação do município com o governo do Estado, órgãos e entidades ligados à segurança. Será um vice-prefeito ativo, fazendo gestão junto comigo — apontou.

Futuro da cidade

Quero que Passo Fundo siga como uma referência no Estado em geração de empregos, educação de qualidade e que tenha uma saúde pública cada vez mais eficiente. PEDRO ALMEIDA Prefeito reeleito de Passo Fundo

Questionado sobre como projeta o município daqui quatro anos, o prefeito diz querer consolidar Passo Fundo enquanto Cidade Educadora, além de avançar no desenvolvimento do mercado de trabalho e ofertar uma saúde pública mais eficiente.

— Espero ver a evolução dos índices de educação, valorização dos professores e geração de oportunidades para as crianças e os jovens, que são nosso futuro. E que Passo Fundo siga como uma referência no Estado em geração de empregos, educação de qualidade e que tenha uma saúde pública cada vez mais eficiente. Uma cidade com oportunidades a todos, sustentável, conectada e acessível — conclui.