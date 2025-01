Prefeitura de Espumoso fecha expediente externo por um mês 

Serviço foi fechado por meio de decreto municipal RRBSTV / Reprodução

A prefeitura de Espumoso, no norte do Estado, está com o serviço de atendimento ao público fechado pelos próximos 30 dias. A decisão foi tomada pelo prefeito Gerson Machado (PP), para que a nova administração apure a atual situação financeira do município.

O prefeito afirma que a atual gestão só teve acesso aos registros financeiros até o mês de outubro de 2024, estando com o fluxo de caixa e documentos de propriedades do município desatualizados. Uma empresa de contabilidade auxilia funcionários da prefeitura no processo.

— A escrituração contábil da prefeitura não está adequada. Nós estamos trabalhando com números reais apenas até outubro do ano passado. Mas o trabalho segue, apenas impede os pequenos serviços de caixa e pagamento de pequenos tributos — explica o prefeito.

Aos moradores, o fechamento da prefeitura impacta em serviços como o de pagamento de débitos junto ao município e esclarecimento de dúvidas sobre impostos como o IPTU — as guias ainda podem ser emitidas pela internet. Os outros serviços, como saúde e obras, seguem normais. Apesar do prazo, a prefeitura pretende retomar o atendimento ao público a partir do dia 16.

O que diz a antiga gestão

A reportagem entrou em contato com o ex-prefeito do município, Douglas Fontana (PDT), que estava na última gestão. Por meio de nota, ele informou que não havia "nenhuma necessidade nessa ação tomada pela nova administração". Ainda afirmou que a prefeitura está em dia e com dinheiro em caixa, com levantamento do patrimônio feito por uma empresa contratada.