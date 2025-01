Vereadores eleitos tomam posse em cerimônia na Câmara de Passo Fundo

Confira no fim da reportagem uma lista com o nome de todos os empossados.

Os 21 vereadores eleitos para a nova legislatura em Passo Fundo , no norte gaúcho, tomaram posse dos cargos na tarde desta quarta-feira (1º). A cerimônia, que contou com a entrega das chaves dos gabinetes, aconteceu às 15h, na Câmara de Vereadores.

O vereador mais votado, com 3.261 eleitores, Gio Krug (PSD) foi eleito o presidente da Câmara neste primeiro ano do novo mandato. Ele destacou a continuidade no diálogo aberto com a comunidade para resolver as questões que incomodam a população.