Quem são os secretários e coordenadores que vão atuar na segunda gestão de Pedro Almeida em Passo Fundo

Novo secretariado inicia atividades nesta quarta-feira (1º). Divulgação / Prefeitura Passo Fundo

A partir desta quarta-feira (1º), a nova equipe de governo do prefeito reeleito Pedro Almeida está apta a iniciar os trabalhos para os próximos quatro anos de administração em Passo Fundo, no norte gaúcho.

As nomeações dos representantes das secretarias que integram o Governo Municipal foram concluídas na última sexta-feira (27), quando Almeida definiu os novos gestores para a área da saúde. As primeiras pastas a confirmarem os nomes foram a secretaria de Finanças e a Procuradoria-Geral.

GZH Passo Fundo reuniu o perfil do grupo escolhido pelo prefeito, que irá planejar e executar políticas públicas durante a segunda gestão de Pedro Almeida. Confira abaixo.

Secretário de Gabinete: Paulo César Caletti

Paulo César Caletti segue como secretário de Gabinete. Michel Sanderi / Divulgação

Em 2025 Paulo César Caletti permanece na chefia do Gabinete, coordenando ações do governo. Paulo é advogado formado pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e especialista em Direito Civil pela Atitus Educação. Durante sua trajetória profissional, ele trabalhou por 15 anos no Banco do Brasil. Caletti também foi Procurador-Geral do município, além de secretário de Habitação por sete anos.

Secretário de Administração: Fernando Boeira

Fernando Boeira segue atuando como secretário de Administração. Michel Sanderi / Divulgação

A secretaria de Administração continuará sendo coordenada por Fernando Boeira. A pasta também foi conduzida por ele na primeira gestão de Pedro Almeida (PSD), entre 2021 e 2024.

Boeira é graduado em administração de empresas pela Atitus Educação. Também concluiu pós-graduação em gestão de pessoas na mesma instituição de ensino. Atuou durante 15 anos na indústria de alimentos nas áreas de Segurança do Trabalho e Recursos Humanos.

Secretário de Finanças: Dorlei Maffi

Dorlei Maffi atuará como secretário de Finanças. João Henrique Pazuch / Divulgação

Natural de Passo Fundo, Dorlei Maffi continuará ocupando o posto de secretário de Finanças pelos próximos quatro anos. Maffi é técnico em Contabilidade e bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Passo Fundo (UPF).

De 1982 a 2016, foi auditor fiscal da Receita Federal. Na carreira, atuou como delegado da Receita Federal em Passo Fundo por 17 anos. Em 2016, se aposentou do cargo e desde 2017 está na Secretaria de Finanças.

Secretário de Obras: Rubens Astolfi

Rubens Astolfi também segue como secretário de Obras. Michel Sanderi / Divulgação

Após concorrer a vereador de Passo Fundo e se eleger como o quinto mais votado, Rubens Astolfi foi nomeado para seguir no cargo de secretário de obras.

Natural de Ipiranga do Sul, o secretário é formado em engenharia ambiental e civil pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Em 2013, atuou como engenheiro ambiental na Secretaria de Meio Ambiente do município. Após convite do ex-prefeito Luciano Azevedo (PSD), Astolfi se tornou secretário do Meio Ambiente em 2014, cargo que exerceu durante os dois mandatos de Azevedo.

Secretário de Educação: Adriano Canabarro Teixeira

Adriano Canabarro Teixeira segue atuando como secretário de Educação. Michel Sanderi / Divulgação

Outro secretário que seguirá atuando no cargo é Adriano Canabarro Teixeira, cientista da computação, mestre em educação e doutor em informática na educação.

Teixeira trabalha na área de educação há 29 anos desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ele também é pesquisador da Universidade de Passo Fundo e lidera o Grupo de Pesquisa em Cultura Digital na Educação.

Secretário de Transportes e Serviços Gerais: Alexandre Mello

Alexandre de Mello atuará como secretário de Transportes e Serviços Gerais. PMPF / Divulgação

Atuando como secretário de Transportes e Serviços Gerais há três anos, Alexandre de Mello segue na pasta no próximo mandato.

Advogado, formado pela Universidade de Passo Fundo (UPF), Mello tem mais de 20 anos de experiência na vida pública, onde já foi assessor parlamentar, chefe de gabinete e diretor-geral da Câmara de Vereadores.

Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural: João Antônio Bordin

João Antônio Bordin atuará como secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural. PMPF / Divulgação

João Antônio Bordin é ex-prefeito de Marau e já atuou como secretário de Obras em Passo Fundo entre 2013 e 2020. Também atuou como presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Alimentação por 10 anos e foi diretor da Federação Estadual do mesmo segmento.

Bordin volta à prefeitura depois de atuar como chefe de gabinete do deputado federal Luciano Azevedo (PSD), em Brasília.

Secretário de Cultura: Rafael Bortoluzzi

Rafael Bortoluzzi atuará como secretário de Cultura. PMPF / Divulgação

Graduado em Direito, Rafael Bortoluzzi foi vereador entre 2009 e 2012 e ocupou funções como assessor legislativo, diretor legislativo e procurador adjunto da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Atualmente à frente da Semcas, Rafael Bortoluzzi passa agora para a pasta de Cultura.

Secretário de Saúde: Diego Farias

Diego Farias assume a secretaria de Saúde. Michel Sanderi / Divulgação

Desde 2018, Diego Farias atua como médico da atenção básica de Passo Fundo através do Programa Mais Médico. Além de plantonista na emergência do Hospital Beneficente Dr. César Santos, ele também atuou nos últimos três anos como diretor da instituição.

Diego também possui especialização em atenção básica pela Universidade Federal de Santa Catarina.

Secretário de Planejamento: Giezi Schneider

Schneider segue à frente da pasta de planejamento. Michel Sanderi / Divulgação

Formado em administração pela Universidade de Passo Fundo (UPF), Giezi Schneider se mantém no cargo para o próximo mandato de Pedro Almeida (PSD). Professor universitário durante nove anos, o secretário também é sócio e consultor da Woow! Comunicação Criativa.

Schneider possui MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestrado em administração também pela UPF.

Secretária de Cidadania e Assistência Social: Elenir Chapuis

Elenir Chapuis atuará como secretária de Cidadania e Assistência Social. PMPF / Divulgação

Com mais de 20 anos de experiência no serviço público, Elenir Chapuis assumirá a cadeira na Semcas pelos próximos quatro anos.

Formada em Serviço Social e Políticas Públicas, Planejamento e Gestão, a futura secretária tem experiência em assistência social e destaca a busca por ações que tragam benefícios concretos para a população.

Secretário de Desenvolvimento Econômico: Adolfo de Freitas

Adolfo de Freitas atuará como secretário de Desenvolvimento Econômico. PMPF / Divulgação

Procurador-geral do município desde 2013, Adolfo de Freitas assumirá a pasta de Desenvolvimento Econômico. Formado em Direito pela Universidade de Passo Fundo (UPF), também possui especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (UPF).

Atuou como procurador nas Câmaras de Vereadores de Passo Fundo e Mato Castelhano. Advogado há 30 anos, também atuou como vice-presidente e conselheiro da OAB Subseção Passo Fundo.

Secretário de Habitação: Fernando Müller Pires

Fernando Müller Pires atuará como secretário de Habitação. Michel Sanderi / Divulgação

Natural de Palmeira das Missões, Fernando Müller Pires é formado em Gestão Pública pela Atitus Educação e possui especializações em áreas como Gestão de Projetos e Direito.

O secretário possui experiência na administração pública, onde já ocupou cargos de liderança como Diretor Operacional e Presidente da Codepas.

Secretária de Inovação: Bárbara Fritzen

Bárbara Fritzen segue atuando como secretária de Inovação. Michel Sanderi / Divulgação

Engenheira Ambiental e de Segurança do Trabalho, Bárbara Fritzen tem doutorado em Inovação e Sustentabilidade. Atuou como gestora de inovação e tecnologia do Programa Inova RS da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado.

Bárbara segue à frente da pasta de Inovação, criada em 2023 com o objetivo de promover a cultura de inovação e a implementação de um ambiente regulatório favorável à nova economia.

Secretário de Meio Ambiente: Diorges de Oliveira

Diorges de Oliveira atuará como secretário de Meio Ambiente. Michel Sanderi / Divulgação

Diorges de Oliveira é graduado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Marketing e Propaganda, com especialização em Gestão para Executivos e MBA em Gestão Empresarial. Nesta gestão assume como secretário de Meio Ambiente.

Possui experiência no setor de comunicação e desde 2013, atua no setor público. Ocupou cargos como coordenador de Programas de Governo, presidente da Passotur, secretário de Captação de Recursos, de Gestão e, até então era secretário de Desenvolvimento Econômico.

Secretário de Segurança Pública: Tadeu Trindade

Tadeu Trindade assume como secretário de Segurança Pública. PMPF / Divulgação

Com 31 anos de experiência na Brigada Militar, Sargento Trindade é graduado em Educação Física e em Gestão de Segurança Pública. Há 11 anos atua como professor no Colégio Tiradentes da Brigada Militar.

Vereador desde 2020, Trindade concorreu à Câmara de Vereadores pelo PSD em outubro, mas não se elegeu.

Secretário de Esportes: Gilberto Bellaver

Gilberto Bellaver segue como secretário de Esportes. Michel Sanderi / Divulgação

Gilberto Bellaver é formado em Educação Física com especialização em Treinamento Esportivo e possui mais de 30 anos de experiência como técnico de voleibol.

Foi secretário Municipal de Esportes de Passo Fundo de 2015 a 2023 e seguirá à frente da pasta. Bellaver também foi gerente do SESC Passo Fundo, professor no Colégio Notre Dame e docente universitário. Hoje, é sócio da BM Escola do Vôlei e Diretor Técnico da equipe adulta feminina Be8/UPF.

Secretário de Captação de Recursos: Josué Longo

Josué Longo atuará como secretário de Captação de Recursos. PMFP / Divulgação

Natural do interior de Passo Fundo, Josué Longo é formado em Educação Física pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Ex-prefeito e vereador de Marau, ele acumula experiência na vida pública, com passagens por cargos nas três esferas de governo: municipal, estadual e federal.

Durante sua atuação em Brasília, Longo trabalhou no Ministério das Cidades e na Câmara dos Deputados. Nos últimos dois anos, ocupou o cargo de secretário de Transparência e Relações Institucionais de Passo Fundo.

Secretário de Transparência e Relações Institucionais: Leandro Rosso

Leandro Rosso será responsável pela secretaria de Transparência e Relações Institucionais. Michel Sanderi / Divulgação

Natural de Passo Fundo, Leandro Rosso é graduado em Gestão Pública e atua na área há mais de 20 anos. Foi coordenador do programa municipal "Prefeitura Bairro a Bairro" na gestão de Luciano Azevedo.

Rosso é vereador desde 2017 e também atuou como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores entre os anos 2000 e 2008, e na Assembleia Legislativa de 2009 a 2012.

Secretária de Comunicação Social: Luciana Meneghetti

Luciana Meneghetti seguirá atuando na secretaria de Comunicação. Michel Sanderi / Divulgação

Jornalista com passagens pelo Correio do Povo e Rádio FM Cultura, Luciana Meneghetti foi assessora de imprensa da Câmara Municipal de Porto Alegre e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Desde 2013 integra o cargo de secretária de Comunicação Social de Passo Fundo.

Secretário de Gestão: Dailon Barp

Barp segue à frente da secretaria de Gestão do município. Michel Sanderi / Divulgação

Com formação em Administração e Marketing, além de especializações em Gestão Estratégica de Negócios e Inovação, Dailon Barp possui 12 anos de experiência em liderança no setor siderúrgico da Gerdau, antes de assumir o cargo público.

Barp atua como secretário de Gestão desde 2021.

Procurador do Município: Giovani Corralo

Giovani Corralo assume como procurador-geral do município. Michel Sanderi / Divulgação

Giovani Corralo será o novo procurador-geral de Passo Fundo, no lugar de Adolfo de Freitas. Corralo é doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e especialista em advocacia municipal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Corralo também tem passagem pela procuradoria-geral da Câmara de Vereadores da cidade em 2023.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Passo Fundo (Ippasso): Francieli do Carmo

Francieli do Carmo assume a presidência do Ippasso. Michel Sanderi / Divulgação

Graduada em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Francieli do Carmo possui certificação profissional de Gestora de Regime Próprio de Previdência Social.

Com experiência na administração municipal, a representante do Ippasso é servidora pública desde 2008 e possui passagens por setores como a coordenadoria de Licitações e Contratos e a secretaria de Gabinete.

Coordenadoria dos Conselhos Municipais: Eduardo Hammel

Eduardo Hammel atuará como coordenador dos Conselhos Municipais de Passo Fundo. PMPF / Divulgação

Eduardo Hammel, 38 anos, é formado em Direito pela Universidade de Passo Fundo e possui Mestrado pela Atitus Educação.

Foi professor universitário na graduação de Direito, coordenador do Procon de Passo Fundo e assessor do Deputado Federal Luciano Azevedo no Congresso Nacional.

Gestão de Hospitais

Da esquerda para direita: Matheus Schmechel, Luís Schneiders, prefeito Pedro Almeida e Diego Farias. Michel Sanderi / PMPF/Divulgação

Na gestão do Hospital Municipal, foi anunciado Matheus Schmechel como novo diretor técnico da unidade. Graduado em Medicina, ele atua no local desde 2019.

Na direção-geral, Luís Schneiders permanece à frente do hospital. Ele é formado em gestão da saúde pública e atuou como secretário-adjunto de Saúde entre 2020 e 2023.

O Hospital Dia da Criança ficará sob gestão de Caroline Barbiero. Médica especializada em pneumologia pediátrica, atuou durante cinco anos no pronto atendimento pediátrico do hospital.

Gestão da Codepas

Cristiam Thans assume como diretor-presidente da Codepas. PMPF / Divulgação

A gestão da Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (Codepas) ficará a cargo de Cristiam Thans, nomeado como diretor-presidente da empresa.