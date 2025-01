"O sindicato continuará na luta pela correção da tabela do Imposto de Renda", diz presidente dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região

Assis está à frente do Sindicato dos Metalúrgicos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A chegada de um novo ano é sempre um bom momento para balanço do que passou e para projeções para os próximos meses. Por isso, a coluna convidou representantes de entidades da região para avaliar 2024 e projetar 2025. Um deles é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região, Assis Melo.

Qual a avaliação de 2024?

Tivemos um bom ano. Se olharmos a questão dos trabalhadores, o desenvolvimento, o emprego, essas questões todas foram importantes. Algo a se lamentar ainda é, infelizmente, a questão dos juros. São juros altos em patamares fora de uma realidade nacional. Hoje, isso breca o desenvolvimento, vão ficando cada vez mais caros os produtos e acaba dificultando um desenvolvimento maior. Não podemos deixar de mencionar como um dos pontos altos do ano a nossa campanha salarial em 2024. Um acordo histórico do ponto de vista das conquistas: auxílio creche para as crianças e também a redução do valor do transporte. São questões importantes e necessárias para o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras da nossa categoria. Tudo isso reflete o desenvolvimento e o amadurecimento da nossa categoria e, claro, leva em conta também a própria sensibilidade da classe patronal aqui de Caxias que entendeu a necessidade de atender a essas reivindicações.