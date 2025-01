"As perspectivas para a indústria da Serra são de otimismo cauteloso", projeta presidente do Simecs

Qual é a sua avaliação do ano de 2024?

A indústria da Serra encerra 2024 com sinais claros de recuperação e desempenho que reafirma sua importância para a economia do Rio Grande do Sul. Após um 2023 desafiador, marcado por retrações significativas, especialmente no setor metalmecânico, a região registrou avanços em diversos indicadores ao longo deste ano. O crescimento do PIB industrial estadual em 4,1% reflete a retomada das exportações, os investimentos em automação e sustentabilidade, e o fortalecimento de setores como o moveleiro e o têxtil, que responderam bem às demandas do mercado. Outro marco positivo foi a geração de empregos: o número de postos de trabalho passou de 71 mil no início do ano para cerca de 75 mil, conforme dados do Caged até setembro, demonstrando não apenas a recuperação econômica, mas também a confiança do setor empresarial. No entanto, desafios como o cenário fiscal nacional e as incertezas regulatórias, especialmente em relação à carga tributária e os aspectos trabalhistas, ainda geram cautela. O ano de 2024 destacou a resiliência da indústria e sua capacidade de se reinventar, mas também mostrou a necessidade de políticas públicas que estimulem o setor produtivo.