"Alcançamos o marco histórico de mais de 5,6 mil empresas associadas": a avaliação de 2024 do presidente da CDL Caxias

Qual a avaliação de 2024?

Foi um ano de muito trabalho e, novamente, de resultados positivos para a CDL Caxias. Reforçamos a consolidação da entidade como referência no RS e alcançamos o marco histórico de mais de 5,6 mil empresas associadas. O número reafirma o nosso posto de maior entidade do movimento cedelista do Estado, em número de associados, e nos coloca entre as cinco maiores do país. Durante o ano, promovemos ações significativas, como a Convenção CDL Caxias, que cresceu 50% em comparação ao ano anterior, reunindo 2,6 mil participantes e ratificando o papel do evento como um dos maiores do segmento no Sul do Brasil. Além disso, retomamos o concurso Brilha Caxias, valorizando o espírito natalino e incentivando o comércio local, e celebramos os 25 anos da CDL Jovem. As iniciativas da CDL Caxias ainda resultaram em benefícios concretos aos associados e a população com as tradicionais campanhas Recupere seu Dinheiro e Feirão Quita Dívida, e o maior evento beneficente da Serra Gaúcha, o Homens na Cozinha, em que doamos neste ano R$ 470 mil para 33 projetos sociais. Também enfrentamos desafios complexos, como a maior tragédia climática dos últimos 60 anos no Estado, mas demonstramos força e solidariedade, contribuindo para projetos de reconstrução e apoio às vítimas. Outro pilar de 2024 foi o investimento na qualificação. Realizamos diversos cursos internos e externos para associados, focando na profissionalização e no desenvolvimento contínuo dos negócios. Também conduzimos pesquisas estratégicas para orientar os empreendedores sobre comportamento do consumidor, inadimplência e tendências do mercado. Além disso, tivemos inúmeras reuniões com o poder público para solicitar atenção a assuntos de interesse do comércio, como a fiscalização de ambulantes irregulares, o cuidado com a zeladoria do município e a segurança.