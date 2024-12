Claro irá instalar loja conceito em casarão histórico de Caxias do Sul

Residência da Família Sassi foi construída em 1922 e tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal em 2004 Neimar De Cesero / Agencia RBS

A jornalista Camila Boff colabora com a colunista Juliana Bevilaqua, titular deste espaço

Líder de mercado no Rio Grande do Sul e em Caxias do Sul, a Claro prepara novos investimentos para a Serra. Além de ampliar a cobertura dos serviços, incluindo a rede móvel em toda a extensão da Rota do Sol, que já está em funcionamento, a operadora planeja a ocupação de um dos principais prédios históricos de Caxias com uma nova loja conceito.

Com inauguração prevista para março de 2025, a segunda unidade do estilo no Estado irá ocupar a Residência da Família Sassi, localizada na esquina da Avenida Júlio de Castilhos com a Rua Dr. Montaury, em frente à Praça Dante Alighieri. O objetivo é permitir que o consumidor tenha uma jornada de compra mais dinâmica e tecnológica.

O estabelecimento vai contar com o espaço Casa Conectada, onde os clientes poderão experimentar as facilidades de ter uma casa inteligente. A loja também oferece um Geek Café, onde clientes podem tirar dúvidas sobre os serviços oferecidos. A primeira desse modelo no RS está instalada no Shopping Iguatemi Porto Alegre.

— O consumidor não tem que precisar ir à loja, mas tem que querer ir. Queremos ser, cada vez mais, um facilitador para uma vida mais produtiva e divertida — explica Marcelo Repetto, diretor da Claro para a Região Sul.

Com a inauguração, a loja atual, localizada na esquina oposta, será fechada. Construída em 1922 pelo empresário e político Adelino Sassi, a Residência Sassi foi tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal em 2004.

Ampliação da cobertura

No RS, a Claro é líder nos serviços residenciais de banda larga com 18,5% (698 mil clientes), TV por assinatura com 59,7% (393 mil clientes) e detém em telefonia celular 42,3% de participação de mercado (6,5MM clientes).

Em Caxias do Sul, os índices da liderança são ainda maiores: na banda larga 29,2% (54,5 mil clientes), TV por assinatura com 71,4% (25 mil clientes) e telefonia celular com 45,1% de participação de mercado total. No 5G, tem 46,5% de participação (69,8 mil clientes).

Leia Mais Marcopolo paralisa atividades por duas semanas e Randoncorp não terá recesso de fim de ano, entre as indústrias da Serra

De acordo com Repetto, o crescimento contínuo na região nos últimos dois anos impulsionou a ampliação dos investimentos.

— Após análise de quais mercados cresciam mais, o DDD 54 conseguiu um aporte adicional ao que já tinha sido aprovado. A Claro quer estar cada vez mais presente aqui e ser cada vez mais local — conta o diretor.

Em 2025, estão previstos oito novos sites em Caxias do Sul, representando um incremento de rede móvel de mais 11%. Cada site representa um ponto físico onde estão instaladas as antenas e outros dispositivos para transmitir e receber sinais de 5G, permitindo a conectividade na região atendida. Bairros como o Centro, São Pelegrino, Pio X, Ana Rech, Centenário e Rio Branco receberão reforços de cobertura.

Em toda Serra e Planalto (compreendendo todo o DDD 54), serão 55 novos sites, um incremento de rede móvel de mais 16%. Cidades como Farroupilha, Bento Gonçalves, Gramado, Canela, Passo Fundo, Erechim, Vacaria, Carazinho, Veranópolis, Nova Prata, Flores da Cunha, Carlos Barbosa, Marau e São Francisco de Paula receberão investimentos.

Rota do Sol contemplada

Em 2024, a operadora concluiu importante investimento no principal eixo de mobilidade da região que liga Caxias do Sul ao Litoral Norte, a Rota do Sol. Cobrindo o trecho de 181 quilômetros, a Claro ativou três novos sites, concluindo a cobertura no trecho, onde a operadora já possuía quatro sites. As regiões contempladas são Vila Seca, em Caxias, e Lajeado Grande, Várzea do Cedro e Tainhas, em São Francisco de Paula.

Também estão previstas melhorias de cobertura na BR-470, no trecho entre Nova Prata e Bento Gonçalves, e no Caminho de Pedras, em Bento, importante rota turística da região.

Considerando a Serra e o Planalto, a Claro passou a cobrir 39 localidades rurais que não possuíam atendimento com telefonia móvel, contemplando Vila Cristina em Caxias do Sul, Arco Verde em Carlos Barbosa, Pinhal Alto em Nova Petrópolis, entre outras. Até o final do projeto, a Claro entregará cobertura em 397 localidades rurais no RS, sendo 136 na região da serra e planalto (DDD 54).

Marcelo Repetto, diretor da Claro para a Região Sul, Jacqueline Brasil, gerente de vendas da Claro do DDD 54 e Cristian Oliveira, gerente territorial RS. Porthus Junior / Agencia RBS