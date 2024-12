Marcopolo paralisa atividades por duas semanas e Randoncorp não terá recesso de fim de ano, entre as indústrias da Serra

A caxiense Marcopolo informou que estará com as operações suspensas de 30 de dezembro até o dia 13 de janeiro. Marcopolo / Divulgação

Mesmo encerrando o ano com alta de 4,8%, a indústria de Caxias do Sul não terá muitos dias para descansar. Em média, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul, as empresas do setor ficarão duas semanas com as atividades paralisadas.

Entre as maiores, a Marcopolo informou que estará com as operações suspensas de 30 de dezembro até o dia 13 de janeiro de 2025. Para se ter uma ideia, na unidade de São Mateus, no Espirito Santo, os colaboradores trabalharão até sexta (20), e retornarão às atividades em 20 de janeiro de 2025. Os funcionários optaram por trocar feriados ao longo do ano por folgas no fim de 2024.

Na Randoncorp, não há previsão de parada coletiva em nenhuma das unidades industriais da companhia na região. Apenas não haverá expediente entre os dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

A companhia informou que, neste período de final de ano e nas primeiras semanas de 2025, há um contingente de colaboradores em períodos de férias, entre todas as áreas e setores das unidades de negócios da Randoncorp no Rio Grande do Sul. A empresa está nas cidades de Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Erechim, São Leopoldo e Porto Alegre. As férias acontecem de acordo com a realidade de cada negócio.

Acordo viabilizou férias antes dos feriados

De acordo com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), cada empresa decide como será o fim do ano. A entidade não fez um levantamento formal para identificar o percentual de paralisações.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, Assis Melo, afirmou que fez um acordo neste ano para que as empresas que forem dar férias coletivas possam liberar os trabalhadores nas segundas-feiras antes dos feriados de Natal e Ano-Novo, dias 23 e 30/12, respectivamente.

Autorizar férias dois dias antes de feriado não é permitido segundo o artigo 134 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas pode ser aplicada caso esteja prevista na convenção coletiva de trabalho, que é o caso de Caxias do Sul.