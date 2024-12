Shopping de Caxias do Sul ganha oito novas lojas em 2024 e projeta mais duas para as próximas semanas

Localização é atrativo para lojistas e consumidores. Porthus Junior / Agencia RBS

Frequentadores do Bourbon San Pellegrino devem ter percebido ao longo do ano o aumento no número de lojas. Foram oito novas operações em 2024, entre elas, a marca internacional Calvin Klein. Mais duas estão previstas para as próximas semanas.

Conforme Roberto Manuel Zaffari, diretor da Airaz Administradora, o crescimento no número de operações é resultado de esforços estratégicos para atrair parceiros com visão de mercado. O shopping, segundo ele, investiu em ações para fortalecer seu posicionamento, promovendo eventos de relacionamento, campanhas comerciais e melhorias contínuas na experiência do visitante.

— O Tudo Fácil, o supermercado Zaffari e a academia Usina do Corpo, além das atrações da praça de alimentação e as salas de cinema, são exemplos de operações que complementam as opções de compras, serviços e entretenimento, reforçando o shopping como um espaço completo para os consumidores — diz, acrescentando que a localização central é um atrativo tanto para lojistas quanto para consumidores.