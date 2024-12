Bourbon Shopping San Pellegrino promove programação de Natal, em Caxias

O tradicional trono do Papai Noel pode ser visitado todos os dias das 12h às 20h. Divulgação / Divulgação

O Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias, realiza uma programação especial de Natal que conta com interações divertidas com os clientes nos corredores do shopping e também com shows que reúnem diferentes manifestações artísticas.

Neste sábado (14), haverá apresentação da Trupe Mágica de Natal, das 16h às 20h, na qual um trio de artistas do grupo Circo de Palco, percorre os corredores do shopping realizando performances com malabarismos e acrobacias.

Já no dia 21, às 18h30min, na praça de alimentação irá ocorrer o espetáculo Natal na Praça. Aberto ao público, é contada uma história sobre a fábrica de brinquedos do Papai Noel, com imagens em um telão de LED, dança e música ao vivo. Com aproximadamente uma hora de duração, a atração apresenta a atriz Catharina Conte, que também assina o roteiro, no papel de Mamãe Noel.

Neste ano, duas canções inéditas foram criadas exclusivamente para o show e poderão ser acessadas nas plataformas digitais através de um EP que inclui toda a trilha sonora do espetáculo. Tanto o show quanto o álbum têm direção de Eduardo Santos e Bibiana Petek e trazem releituras modernas e alegres de canções nacionais e internacionais clássicas da época, como Jingle Bells, Winter Wonderland e Noite Feliz.