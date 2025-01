Adolescente de 13 anos morre afogado em Pedro Osório

Um menino de 13 anos morreu afogado no Rio Piratini, na tarde deste sábado (11), no município de Pedro Osório, na região Sul do Estado.

O adolescente, natural de Pelotas, banhava-se com familiares em um balneário nas proximidades do Camping Municipal, por volta das 15h30, quando aconteceu o afogamento. Ele chegou a ser resgatado com vida por familiares.

Uma guarnição próxima da Brigada Militar foi acionada pelos pais do menino e pessoas que estavam no balneário. Houve a tentativa de reanimá-lo, e ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Pedro Osório. No entanto, não resistiu e morreu no hospital.