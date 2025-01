Cai para 10 o número de pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul

Lagoa do Peixoto, em Osório, está na lista de pontos impróprios para banho nesta semana. Jefferson Botega / Agencia RBS

Caiu o número de pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul, conforme o quarto boletim emitido na temporada de verão. Eram 13 os locais reprovados no levantamento da semana passada. Dos 93 locais vistoriados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), dez tiveram o banho desaconselhado no boletim desta sexta-feira (10).

No litoral Norte, entraram para a lista a praia de Cidreira, no ponto em frente à Rua Canário, e a Lagoa do Peixoto, em Osório. Já os pontos de Torres e Tramandaí que haviam sido reprovados na semana anterior voltaram a ser liberados para banho.

A lista de locais impróprios conta, ainda, com cinco balneários de Pelotas e mais três em Barra do Ribeiro, São Lourenço do Sul e Viamão (veja detalhes abaixo).

Saíram da relação dois pontos de Torres (Praia Grande e Prainha), um de Tramandaí (Avenida da Igreja) e três de Cerrito (Balneário Cerrito), Pedro Osório (Balneário Pedro Osório) e São Jerônimo (Praia do Encontro).

Já em Porto Alegre, foram considerados balneáveis, para esta semana, todos os seis pontos do Guaíba onde é possível entrar na água: três deles no bairro Lami e três no Belém Novo. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) reponde por essas análises.

Confira a lista de pontos impróprios para banho nesta semana:

Município - Balneário/Praia



1 - Barra do Ribeiro - Praia Recanto das Mulatas - Guaíba

2 - Cidreira - Rua Canário

3 - Osório - Lagoa do Peixoto

4 - Pelotas - Santo Antônio - Rua Bagé

5 - Pelotas - Valverde - Av. Sen. Joaquim A. Assumpção

6 - Pelotas - Santo Antônio - Rua São José do Norte

7 - Pelotas - Valverde - Trapiche

8 - Pelotas - Santo Antônio - Av. Rio Grande do Sul

9 - São Lourenço do Sul - Praia das Ondinas

10 - Viamão - Praia da Pedreira - Lago Guaíba