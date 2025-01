Veja as recomendações para enfrentar as temperaturas altas e a baixa umidade relativa do ar dos próximos dias no Estado

Com a temperatura elevada, beber água é vital. Jefferson Botega / Agencia RBS

As pessoas precisarão ter atenção nos próximos dias, quando estão previstas temperaturas altas e baixa umidade relativa do ar em diversas partes do Estado. As principais recomendações são o uso de protetor solar e a hidratação.

A nutricionista Alessandra Antunes Kappel ressalta a importância da ingestão de líquidos nos dias mais quentes. E sugere frutas que contenham água em sua composição.

— Beber dois litros de água por dia e consumir alimentos e frutas que contenham bastante líquido, como abacaxi, laranja, melancia e melão, por exemplo, e vegetais — compartilha.

Conforme a Sala de Situação e a Defesa Civil do RS, quem vive ou estiver nas regiões Oeste, Metropolitana, Missões, Noroeste, Campanha, Centro, Vales, Costa Doce e parte do Sul sentirá os efeitos das temperaturas altas e da baixa umidade relativa do ar.

A nutricionista também dá outras dicas importantes para encarar o período dos próximos dias no Estado.

— Evitar alimentos muito gordurosos de difícil digestão, como frituras e carnes mais gordas. E fazer refeições mais leves ao longo do dia. Além disso, evitar o consumo elevado de bebidas alcoólicas — recomenda.

Neste sábado (11), o dia começou com temperaturas mínimas entre 15°C e 20°C no Oeste, Missões, Noroeste, parte da Campanha e Centro. Durante a parte da tarde, as temperaturas devem oscilar dos 32°C a 38°C. A umidade relativa do ar fica entre 25% e 35% no Oeste e em parte da Campanha.

Para o coordenador do 8º Distrito de Meteorologia do Inmet, Marcelo Schneider, o "calor será mais úmido e abafado a partir de quarta-feira (15)".

— Na Capital, esquenta bem a partir de quarta até sábado (18), nesses patamares de 36ºC — prevê.

O meteorologista cita a possibilidade de temporais isolados, a partir de terça-feira (14), em algumas regiões.

— Temporal mesmo, mais no Centro, Centro-Norte e no Oeste do Estado — enumera.

Cuidados com o sol

A coordenadora do núcleo de Cosmiatria e Laser da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a dermatologista Ana Paula Manzoni, chama a atenção para a proteção em relação à radiação ultravioleta.

— É preciso lembrar que, mesmo em dias nublados, quando a pessoa está na sombra, ela está exposta à radiação ultravioleta. Passar protetor solar sempre acima do fator 30 — menciona.

A dermatologista ilustra uma situação comum de acontecer com as pessoas durante o verão.

— Cada vez que a pessoa tenta passar uma camada mais fina, ela está reduzindo a fotoproteção. Então, o ideal é pegar fotoprotetores maiores, como 60, para, no caso de passar uma camada menos generosa, não perder o grau de proteção — ensina.

O reflexo do sol na areia pode queimar a pele de quem está protegido sob os guarda-sóis. E, dentro do mar, a água remove com mais rapidez o protetor.

Repassar o protetor solar de quatro em quatro horas é outra recomendação de Ana Paula Manzoni.

Já em relação à baixa umidade do ar, ela destaca a questão da hidratação, além do uso de óculos de sol, chapéus e roupas com fotoproteção no próprio tecido.

— Pessoas que já têm uma pele de normal a seca, o ideal é que usem protetores solares mais hidratantes. Quem tem pele mais oleosa pode continuar usando os menos gordurosos — recomenda.

No domingo (12), a onda de calor e a baixa umidade relativa do ar seguem em ação no Oeste, Missões, Noroeste, parte da Campanha e Centro.

As temperaturas mínimas devem variar entre 14°C e 18°C, e as máximas entre 33°C e 38°C. Além disso, a umidade relativa do ar se mantém baixa em áreas do Oeste e parte da Campanha, entre 20% e 30%.

Confira, as previsões da Sala de Situação e Defesa Civil do RS para os demais dias da semana:

Segunda-feira (13)

O ar seco e quente permanece no Oeste, Missões, Noroeste, Centro e parte da Campanha. As temperaturas mínimas ficam entre 14°C e 18°C. Na parte da tarde, as máximas devem atingir valores entre 33°C e 38°C. A umidade relativa do ar permanece em cerca de 30% em áreas do Oeste e Campanha.

Terça-feira (14)

A massa de ar seco e quente segue no Estado, em especial no Oeste, Missões, Noroeste, Centro e Campanha. No período da manhã, as temperaturas atingem valores entre 15°C e 19°C. À tarde, ficam em torno dos 35°C aos 40°C. A umidade relativa do ar deve variar de 20% a 30% em áreas da fronteira Oeste e da Campanha.

Quarta-feira (15)

O dia começa com temperaturas mínimas entre 18°C e 24°C no Oeste, Missões, Noroeste, Campanha, Centro, Vales e Região Metropolitana da Capital. Na tarde, as temperaturas ficam em torno dos 34°C a 42°C. A umidade relativa do ar fica entre 25% e 35% nessas áreas.

Quinta-feira (16)

A onda de calor ganha mais força sobre o Estado. As temperaturas mínimas variam entre 18°C e 25°C no Oeste, Missões, Noroeste, Norte, Campanha, Centro, Vales, Região Metropolitana da Capital, Costa Doce e parte do Sul. As temperaturas máximas ficam em torno dos 35°C aos 42°C, nessas regiões. A umidade relativa do ar fica em torno dos 30%.

Sexta-feira (17)

As condições de altas temperaturas permanecem em parte considerável do RS. As temperaturas mínimas variam entre 18°C e 26°C. À tarde, as máximas ficam em torno dos 29°C a 39°C. A umidade relativa do ar fica entre 25% e 35% na fronteira Oeste.

Sábado (18)

As temperaturas seguem altas em virtude da onda de calor em áreas do Oeste, Missões, Campanha, Centro e Região Metropolitana da Capital. Nessas regiões, as temperaturas mínimas variam entre 19°C e 25 °C. Por sua vez, as máximas ficam em torno de 25°C e 38°C. A umidade relativa do ar, na parte da tarde, permanece em torno de 25% e 35% em áreas da fronteira Oeste e parte da Campanha.