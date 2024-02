A massa de ar quente vinda da Argentina deu início a uma onda de calor em todo o RS e elevou as temperaturas em até 5ºC acima da média em Passo Fundo, no norte gaúcho. Nos dias mais quentes, termômetros do centro da cidade já marcavam 30ºC por volta das 10h — um indício de que o calor escaldante seria uma realidade até o fim do dia.