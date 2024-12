Câmeras de videomonitoramento são instaladas em seis cemitérios de Passo Fundo

Seis cemitérios municipais de Passo Fundo, no norte gaúcho, receberam a instalação de câmeras de segurança e estão passando por melhorias na infraestrutura neste final de 2024. Iniciado há cerca de 45 dias, o projeto de modernização e segurança nos cemitérios municipais ainda conta com uma série de reformas nas estruturas, como em capelas mortuárias, com destaque para o Cemitério da Vera Cruz, que está passando por uma revitalização.

Nos últimos anos, os cemitérios municipais de Passo Fundo têm enfrentado problemas com atos de vandalismo. Com o tempo, as áreas de sepultamento, principalmente aquelas com alta circulação de visitantes, tornaram-se alvos de depredações, como quebra de placas, pichações em muros e danos aos túmulos.

A instalação de câmeras de segurança visa justamente mitigar essas ações, proporcionando mais segurança aos familiares que visitam os entes queridos e assegurando a preservação dos locais.

O secretário municipal de Transportes e Serviços Gerais, Alexandre de Mello, enfatizou que a instalação das câmeras de videomonitoramento é uma das ações mais importantes neste processo. Elas estão integradas com a Secretaria de Segurança, o que permite uma resposta mais rápida da polícia em caso de qualquer irregularidade nos cemitérios municipais.

— Essas câmeras nos auxiliam não só a identificar espaços que precisam de manutenção, mas também a identificar e responder a atos de vandalismo. O sistema de videomonitoramento é essencial para manter a ordem e a segurança nos cemitérios, além de colaborar com a manutenção preventiva — disse o secretário.

Atualmente, os cemitérios municipais de Passo Fundo contam com um total de 33 câmeras de videomonitoramento. São 29 câmeras fixas e quatro câmeras speed (de 360 graus), que oferecem uma cobertura abrangente das áreas. As câmeras já estão instaladas e em pleno funcionamento nos seguintes locais:

Cemitério Petrópolis (Rua Gaspar Martins): cinco câmeras fixas

Cemitério Vera Cruz (Avenida Rio Grande): cinco câmeras fixas e 1 câmera speed

Cemitério Jardim da Colina (Perimetral RS-324): duas câmeras fixas

Cemitério Santo Antônio (Rua Comissário Oliveira): quatro câmeras fixas

Cemitério São Miguel (Rua Israel Bonna, próximo à Escola Parque do Sol): três câmeras fixas e uma câmera speed

Cemitério dos Ribeiros (Nossa Senhora Aparecida, saída para Soledade, RS-153): quatro câmeras fixas e uma câmera speed

Cemitério da Vera Cruz

Além das câmeras de segurança, o Cemitério da Vera Cruz é um dos principais focos da atual reforma. O local passou por uma série de melhorias, como a revitalização das três capelas mortuárias, a reforma dos telhados das gavetas e a modernização dos banheiros públicos. Desde quarta-feira (18), duas das capelas mortuárias revitalizadas reabriram ao público, proporcionando um ambiente mais acolhedor e confortável.

— Não se trata apenas de melhorias estruturais, mas também de criar um ambiente mais humano para aqueles que visitam o local para prestar homenagens aos entes queridos — explicou Júlio César dos Santos, chefe do núcleo dos cemitérios de Passo Fundo.