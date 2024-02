Após dias com predomínio de sol no território gaúcho, esta semana pode ser de temperaturas mais baixas devido a chegada de uma nova frente fria, segundo a Climatempo. Mas, antes disso, a Defesa Civil do RS projeta tempestades com chuva e vento intensos entre segunda (12) e terça-feira (13), quando os índices seguirão cerca de 3ºC a 5ºC acima da média para o período.