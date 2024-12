Obras da nova cadeia pública de Passo Fundo começarão no primeiro semestre de 2025

As obras para construir a nova cadeia pública de Passo Fundo começarão ainda no primeiro semestre de 2025 . A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (20) pelo secretário estadual dos Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana.

A companhia contratada é a Verdi Sistemas Construtivos Ltda. , com sede no município gaúcho de Ivoti. A empresa será responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo, e execução da obra.

O valor do contrato é de mais de R$ 125 milhões — ou R$ 125.054.971,35, no total. A 7ª Coordenadoria de Obras Públicas será responsável por fiscalizar o processo de construção.

O prazo de execução do serviço começa a contar cinco dias úteis depois da assinatura da Secretaria de Obras Públicas (SOP). O prazo de execução é de 420 dias corridos.

A nova estrutura ficará às margens da BR-285, entre Passo Fundo e Carazinho, e deve ter cerca de 18 mil metros quadrados com 800 vagas disponíveis. Em novembro, quando autorizou a obra , o governador Eduardo Leite disse que a ideia é que as cadeias já possam ser ocupadas até o fim de 2026.

O objetivo da nova estrutura é desafogar o Presídio Regional de Passo Fundo , uma demanda que surgiu há 20 anos, após o local ter sido interditado por superlotação em ação do Ministério Público Estadual (MPRS).

O encontro desta sexta-feira contou com representantes do governo estadual, municipal, forças de segurança, Ministério Público, Judiciário e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).