Inter mantém esperança de segurar Bernabei: "Espero um desfecho positivo"

Bisol tenta articular uma extensão do vínculo do lateral

Uma das principais incógnitas para o 2025 do Inter é a permanência ou não de Bernabei. O lateral-esquerdo, eleito melhor da posição no Brasileirão, tem empréstimo até 31 de dezembro, e não há acordo para sua manutenção.

Segundo o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, existe chance de o lateral seguir no Beira-Rio. O clube gaúcho ainda tem prioridade de compra por conta de contrato, mas o valor está acima do que pode ser pago. Ainda assim, está sendo costurada alguma alternativa:

— O contrato dele se encerra agora no final do ano, mas temos cláusulas que nos dão opção de compra. Nosso momento não nos deixa ser agressivos e fazer essa opção. Mas temos um alinhamento com o atleta e estamos conversando com o Celtic. Bernabei está ambientado, já falou que quer ficar no clube. Mas não vamos fazer irresponsabilidades financeiras. Temos limites e já expusemos ao Celtic. Espero um desfecho positivo.