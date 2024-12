Possíveis vendas de Wesley e Gabriel Carvalho podem aliviar situação financeira do Inter

Wesley, Gabriel Carvalho e Vitão são os jogadores do Inter que estão na vitrine para uma possível venda. A necessidade de fazer caixa obriga o Inter a vender atletas neste momento. A ideia, no entanto, é evitar um desmanche. Apenas vendas volumosas seriam suficientes para atenuar o problema financeiro.

A venda de Wesley, caso confirmada para o Krasnodar-RUS por 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), não será suficiente para resolver os problemas financeiros do clube. Metade deste valor deverá ser enviado ao Palmeiras , detentor dos outros 50% dos direitos do atacante. Internamente, o debate é de que mais negociações são necessárias.

O meia Gabriel Carvalho também deverá receber uma grande proposta nos próximos dias. O Al Qadiysiah pode investir alto no jovem de 17 anos. Mas sua saída para a Arábia Saudita só iria ocorrer no mês de agosto, quando Gabriel vai completar 18 anos. O valor especulado gira na casa dos 22 milhões de euros (R$ 142 milhões). Caso confirme este valor, o Inter ficaria com 80% deste montante — R$ 113,6 milhões.