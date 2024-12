Flick alerta Barcelona para boa fase do Atlético de Madrid e cobra o elenco: 'Queremos vencer'

Os seguidos tropeços e a consequente queda de produção fizeram o técnico Hansi Flick aumentar a pressão sob o elenco do Barcelona na véspera do clássico com o Atlético de Madrid, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Na coletiva concedida nesta sexta-feira, ele enfatizou a necessidade de o time voltar a ter o espírito vencedor.

"Não estamos felizes com a situação, mas vamos lutar até o fim da temporada. Queremos ganhar títulos, queremos vencer e é isso que precisamos fazer amanhã (sábado)", afirmou o treinador em um tom claro de insatisfação.

Sobre o clássico, Flick comentou que haverá pouca margem para erros se o Barcelona quiser deixar o campo com os três pontos, mas disse que os seus comandados estão prontos para disputar e ganhar esse confronto.

"Estamos no fim do ano. Teremos pela frente um grande jogo contra um dos melhores rivais. Estamos na liderança do Campeonato Espanhol e na segunda colocação na Liga dos Campeões. É certo que deixamos pontos importante pelo caminho, mas precisamos recuperá-los", afirmou.

Atento aos pontos fortes do inimigo, Flick fez ainda um alerta sobre a capacidade que o rival tem de marcar gols no final das partidas. "Temos que estar preparados para isso e manter o foco no jogo até o apito final. Após iniciar a temporada de forma avassaladora, quando venceu 14 de seus primeiros 16 duelos, o Barcelona vem de seguidos tropeços. Perdeu para o Leganés e o Las Palmas diante de sua torcida.