Caxias Basquete tem sequência de jogos em casa para se recuperar no NBB

Após um começo de temporada promissor, o Caxias do Sul Basquete acumula uma sequência negativa no NBB 2024/2025. São oito derrotas seguidas pela competição, que fazem o time estar fora da zona de classificação aos playoffs, na 18ª e última colocação. A campanha é de três vitórias em 15 jogos.

Em busca da reabilitação, o grupo do técnico Rodrigo Barbosa terá quatro partidas em sequência como mandante nestes últimos dias de 2024. O primeiro compromisso será diante do Pinheiros, neste sábado (21), às 17h, no Ginásio do Sesi.