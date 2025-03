Técnico do Betis confirma o atacante Vitor Roque no Palmeiras: 'Está feito'

O torcedor do Palmeiras não vê a hora de o clube anunciar a contratação de Vitor Roque, e a situação parece que será resolvida em breve. Manuel Pellegrini, treinador do Real Betis, atual time do brasileiro, confirmou nesta sexta-feira que a negociação do atacante de 19 anos com a equipe alviverde está sacramentada. "Ele não treinou conosco hoje porque as negociações com o Palmeiras estão fechadas"", disse o treinador chileno, em entrevista coletiva.

O Palmeiras corre contra o tempo para definir a contratação. A janela de transferências do futebol brasileiro fecha nesta sexta-feira, e toda a documentação do jogador precisa estar resolvida para ele ser registrado antes de o mercado fechar.

Especulado no time alviverde desde meados de janeiro, Vitor Roque viu a negociação com o Palmeiras se arrastar por causa das regras da LaLiga. A entidade que organiza o Campeonato Espanhol entendia que, para o atacante ser negociado com o time brasileiro, o jogador precisaria ser "devolvido" ao Barcelona, já que estava emprestado ao Betis, e rescindir o seu contrato para, enfim, assinar com o Palmeiras. O problema é que a janela de transferências da Europa fechou em 31 de janeiro.

As partes acionaram a Fifa por entender que, como a janela brasileira ainda estava aberta, a transferência seria legal. A entidade máxima do futebol sinalizou positivamente à negociação, e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) deu o ok para a transação nesta sexta-feira. O Palmeiras chegou a suspender o negócio antes de destravar a situação com o apoio do departamento jurídico do clube.

O Palmeiras concordou em pagar 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões) ao Barcelona por 80% dos direitos econômicos de Vitor Roque. Como compensação, o clube catalão compensaria o Betis com parte do que lhe cabe em uma negociação futura.

Revelado pelo Cruzeiro, o atacante se transferiu ao Athletico Paranaense poucos meses após subir ao profissional. Após despontar no cenário nacional pelo faro artilheiro, o time de Curitiba vendeu o jovem ao Barcelona por 40 milhões de euros fixos (213,4 milhões). O jogador mal teve chances de alcançar metas que poderiam render outra quantia acima de R$ 100 milhões ao clube rubro-negro.