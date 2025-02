Quanto o Caxias já ganhou e quanto pode faturar diante do Fluminense na Copa do Brasil

O Caxias enfrenta o Fluminense na segunda fase da Copa do Brasil. Será jogo único, no Estádio Centenário, com data ainda a ser confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A equipe grená passou pelo Dourados-MS e o time carioca eliminou o Águia de Marabá-PA.

Com a participação na primeira fase na Copa do Brasil, o Caxias faturou R$ 830 mil. Com a passagem para a segunda fase, o clube grená ganhou mais R$ 1 milhão. Com isso, até o momento já tem garantidos R$ 1,83 milhão. Valor que poderá ser investido em reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro.