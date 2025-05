ACBF vence o Minas fora de casa e segue sem perder na Liga Nacional de Futsal

A ACBF venceu o Minas por 1 a 0, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (13), pela quarta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). Com o resultado, o time salta para a sétima colocação, com oito pontos, e segue sem perder na competição.

O jogo

Os donos da casa enfrentam momento conturbado e tinham apenas um ponto somado. A equipe de Carlos Barbosa se aproveitou da má fase e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 11min36s, Ritter cobrou lateral no lado direito, próximo da área. Juninho venceu a marcação, chegou antes na bola e empurrou para as redes