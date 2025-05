Juventude anuncia a contratação do técnico Cláudio Tencati

Treinador chega com a missão de livrar o clube do rebaixamento.

O Departamento de Futebol do Juventude anunciou oficialmente na tarde desta terça-feira (13) a contratação do técnico Cláudio Tencati como novo comandante para a sequência de Campeonato Brasileiro.

O profissional será apresentado nesta quarta-feira (14) ao grupo de jogadores, no CT Alviverde, onde vai comandar a primeira atividade. Tencati chegará juntamente com seus auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme .

A entrevista coletiva de apresentação está marcada para as 11h15min desta quarta-feira (14), na sala de imprensa Dante Andreis, no estádio Alfredo Jaconi. A estreia de Tencati pelo Ju será no domingo (18), às 16h, diante do Fluminense, no Alfredo Jaconi.