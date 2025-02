"Não nos entregamos ainda", diz vice de futebol do Caxias sobre semifinal contra o Inter

Caxias, do lateral Kelvyn, precisa reverter a situação diante do Inter. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias terá apenas um treinamento antes do segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Neste sábado (1º), às 21h30min, o time grená encara o Inter, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A logística de volta da viagem de Dourados-MS, após a classificação na Copa do Brasil, dificultou a preparação.

Mesmo assim, o Caxias ainda não "abriu mão" da semifinal. Apesar de perder o primeiro jogo, em casa, por 2 a 0, e precisar reverter no Beira-Rio, o time grená buscará a classificação para a final do Gauchão.

— Nós temos mais um objetivo, não nos entregamos ainda. Eu acho que o Caxias está evoluindo, acho que com o jogo contra o Inter nós vamos ter uma melhora ainda maior. Claro que a viagem para o Mato Grosso do Sul foi desgastante, o emocional do jogo, mas nós não vamos abrir mão de jogar contra o Inter e tentar alguma coisa diferente. O Caxias não pode pensar diferente disso. Eu acho que a torcida também está contente, porque o que a gente traçou até aqui, nós conseguimos — comentou José Caetano Setti, vice-presidente de futebol do Caxias.

Nessa mesma linha de discurso, o técnico Luizinho Vieira também ainda não "jogou a tolha" em relação ao Gauchão. O time grená precisa vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis e ou três de diferença para classificar.

— Eu estou pedindo credibilidade do torcedor em cima de um trabalho que está sendo direcionado para o Campeonato Brasileiro. O Luizinho abriu mão da semifinal? Não. Não abriu mão. Muito pelo contrário, a gente vai tentar, de todas as formas, fazer um jogo competitivo para poder avançar a final do Gauchão — comentou o técnico Luizinho Vieira, que completou sobre o grupo de jogadores e as cobranças:

— O nosso ambiente de trabalho, o nível de comprometimento, dentro das dificuldades, eu não tenho nem o que reclamar, muito pelo contrário. O grupo vem se superando. Às vezes, fugindo um pouquinho da característica, mas faz parte do processo do futebol.

Time ideal

Por conta das inúmeras lesões e ausências na primeira parte do Gauchão, o técnico Luizinho Vieira não conseguiu repetir a escalação e muito menos utilizar o time que idealizou na pré-temporada. No entanto, mesmo assim, atingiu os objetivos de semifinal do Gauchão e avançar na Copa do Brasil.

— Dentro do equilíbrio das funções e dentro do planejado, com um homem de referência, é o que a gente mentalizou. O problema é que a gente teve, as dificuldades, tanto com o Welder como com o Gustavo Nescau, que vinha trabalhando muito bem também. Uma lesão de joelho que saiu um pouquinho do padrão. Contra o Dourados, a gente teve um pouco mais próximo do que planejamos — analisou Luizinho Vieira.

Um possível time do Caxias para enfrentar o Inter tem: Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Pedro Cuiabá, Vini Guedes e Tomas Bastos; Calyson, Richard (Gabriel Lima) e Welder (Iago).